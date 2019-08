Detidos em Espanha suspeitos dos crimes da Lourinhã

Hoje às 20:57 Facebook

Dois homens com 21 e 40 anos, suspeitos dos crimes cometidos na Lourinhã, foram detidos em Espanha, no âmbito do cumprimento de mandados de detenção europeus emitidos pela autoridade judiciária portuguesa.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, em estreita articulação com a Guardia Civil de Espanha, desencadeou a localização e detenção, de dois homens fortemente indiciados pela prática de crimes de roubo à mão armada, tentativa de homicídio, violação e sequestro.

Recorde-se que dois familiares foram baleados numa residência da Lourinhã durante um assalto. De acordo com informações recolhidas pelo JN, uma mulher foi descoberta ferida no passado domingo de manhã na localidade de São Bartolomeu dos Galegos. Estava consciente, mas considerada em estado grave, e foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Já o tio da vítima foi encontrado cerca de quatro horas depois pela GNR. Aparentemente também foi baleado.

Segundo o comunicado emitido pela PJ, "irão ser de imediato, desencadeados todos os mecanismos de cooperação judiciária internacional, no sentido dos ora detidos serem extraditados para Portugal, e presentes à autoridade judiciária competente, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".