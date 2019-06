Detidos incendiários que mataram homem na Baixa do Porto

Reis Pinto Hoje às 10:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ deteve três homens, dois de nacionalidade portuguesa, que, em março passado, terão ateado o incêndio num prédio da Rua de Alexandre Braga, no Porto, que provocou a morte de um morador.

O fogo terá sido provocado pelos detidos, com recurso a um produto acelerante de combustão. Já em data anterior à do incêndio que vitimou um homem, de 55 anos, os indivíduos terão ateado um fogo no mesmo prédio.

Na madrugada do dia 2 de março, os detidos incendiaram três pontos distintos das escadas, painéis e suportes em madeira de acesso ao terceiro andar, do prédio onde vivia uma octogenária com os seus filhos, vindo a provocar a morte de um deles. Dias antes, os mesmos autores já teriam provocado uma ignição no mesmo prédio, contudo esta não teve desenvolvimento, por razões alheias à sua vontade.

Em março, o JN revelou um fenómeno de alegada coação para forçar a saída de inquilinos dos edifícios do Centro Histórico. A denúncia foi feita na sequência do incêndio neste edifício, cuja única inquilina vinha recebendo nos últimos tempos "visitas" de indivíduos "corpulentos" que não terão hesitado em ameaçá-los de morte, caso o agregado teimasse em manter-se no prédiio.