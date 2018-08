Detidos na ponte Luís I por roubarem par de óculos a turistas

26 Maio 2018 às 12:01 Facebook

Duas pessoas foram detidas pela PSP, por furto de carteiras, no centro histórico do Porto.

A detenção dos dois suspeitos de furto de carteiras aconteceu junto do tabuleiro inferior da ponte Luís I, no Porto, depois de os detidos terem, "em comunhão de esforços e através de astúcia", furtado "um par de óculos graduados a um casal de turistas", explica a PSP em comunicado. Os indivíduos foram "de imediato intercetados" pela polícia.

A PSP do Porto fez 15 detenções em várias operações policiais desenvolvidas entre as 17 horas de sexta-feira e as seis horas de sábado nos concelhos do Porto, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Gondomar, dez das quais por tráfico de droga.

As operações desenvolvidas incluíram ainda a fiscalização de 317 condutores e respetivas viaturas, tendo 226 condutores sido submetidos ao teste de álcool no sangue e 29 cidadãos sido identificados no âmbito do combate ao consumo e tráfico de estupefacientes, Daqui resultou a instauração de seis autos de ocorrência por consumo de estupefacientes e a apreensão de cerca de 266 doses de haxixe, 48 de cocaína e 15 de ecstasy.