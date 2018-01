Detidos pai e filho que atacaram à catanada em Lousada

Hoje às 11:54, atualizado às 12:25 Facebook

A Policia Judiciária deteve dois homens, pai e filho, que no dia 30 de dezembro do ano passado, em Lousada, atacaram à catanada outros dois homens, ferindo-os com gravidade

A discussão que levou às agressões começou no interior de um café em Vilar do Torno e Além, em Lousada, e envolveu um dos agressores, de 37 anos, e um cliente do estabelecimento.

O agressor saiu e voltou pouco depois, acompanhado do pai, de 63 anos, envolvendo-se os dois à pancada com o cliente.

Duas testemunhas da confusão, de 41 e de 20 anos, pai e filho, intervieram em auxilio do amigo que estava a ser agredido, o que levou um dos detidos a ir buscar uma catana, com a qual desferiu diversos golpes nos dois homens, deixando-os em estado grave.

Os agressores fugiram e foram agora capturados pela Polícia Judiciária.