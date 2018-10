Detidos passageiros com documentos falsos em Lisboa e Porto

Hoje às 16:46 Facebook

Um cidadão estrangeiro foi detido no aeroporto de Lisboa na posse de um bilhete de identidade italiano falso e no Porto um outro passageiro também foi detido por falsificação de documento, informou esta quarta-feira o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A detenção resultou do controlo de fronteira do SEF, tendo o detido e o documento falso sido entregue no tribunal competente.

Entretanto, no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, o SEF deteve um outro cidadão estrangeiro pela prática do crime de falsificação de documento.

O passageiro foi detido pelos inspetores do SEF no controlo de um voo para Londres, por apresentar um bilhete de identidade grego falsificado.

Apresentou, posteriormente, título de viagem grego, emitido ao abrigo da Convenção de Genebra de 1951, que lhe reconhece o estatuto de refugiado na Suíça.

O homem foi levado ao Tribunal Judicial da Comarca da Maia para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a pena de multa.