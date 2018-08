Detidos por abusarem de adolescente de 14 anos e divulgarem vídeo

08 Maio 2018 às 15:12 Facebook

Dois homens foram detidos por terem abusado sexualmente de um adolescente, de 14 anos, que aliciaram através das redes sociais, na zona da Área Metropolitana de Lisboa.

Segundo adiantou a Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, a vítima travou conhecimento com um dos indivíduos na Internet e foi convencido a deslocar-se à residência do mesmo, onde estava outro homem. Ali, foi "sujeito à prática de relações sexuais", tendo os suspeitos filmado e difundido online as imagens.

Os homens, com 39 e 23 anos de idade, foram indiciados por crimes de pornografia de menores e atos sexuais com adolescente.

"No decurso da investigação foram realizadas diligências de recolha de elementos probatórios relativos à prática dos crimes, na sequência das quais se procedeu à detenção dos suspeitos", informou a PJ.

Levados a tribunal, foram sujeitos à medida de coação de apresentações diárias às autoridades policiais.