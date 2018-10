Detidos por assaltar idosos fugiram por janela do tribunal no Porto

Óscar Queirós Hoje às 18:29, atualizado às 18:33 Facebook

Três suspeitos de dezenas de crimes de furtos a idosos, alguns com violência, detidos em flagrante pela PSP do Porto, fugiram esta quinta-feira à tarde do Tribunal de Instrução Criminal (TIC), depois de o juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva.

Trata-se de dois irmãos gémeos, de 35 anos, mais um cúmplice, com antecedentes criminais, que foram esta tarde presentes ao juiz de instrução.

Minutos depois de ouvirem o magistrado decretar-lhes prisão preventiva, foram conduzidos às celas do TIC onde aguardavam uma carrinha celular para serem transportados para Custóias.

Ninguém percebeu como e em que momento. O que se constatou foi que se apoderaram das chaves da cela e fugiram do edifício do tribunal por uma janela do 2.º andar. Nesta altura, a PSP tem em marcha uma operação nas ruas do Porto, para tentar capturá-los.