Detidos suspeitos de assaltos à mão armada em Aveiro

JN Hoje às 12:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Os três presumíveis autores de dois roubos na passada semana a uma pastelaria em Aveiro e ao minimercado na praia da Barra foram detidos. Presentes a tribunal ficaram obrigados a apresentações periódicas às autoridades.

Segundo um comunicado emitido esta terça-feira, os três homens "são suspeitos da autoria do roubo com arma de fogo a uma pastelaria, no passado dia 20 de fevereiro, bem como de um roubo nos mesmos moldes a um minimercado na Praia da Barra no passado dia 18 de fevereiro. Em ambas as situações lograram apoderar-se de quantias em dinheiro que se encontravam nas caixas registadoras".

A PJ acrescenta que são ainda suspeitos do furto de uma viatura do interior de uma residência na Gafanha da Nazaré, no passado dia 15 de fevereiro, que posteriormente incendiaram.

Aquando da abordagem foi possível apreender aos suspeitos a arma utilizada, de pressão de ar, mas em tudo idêntica a uma pistola de 9 mm, bem como uma elevada quantidade de haxixe.

Presentes às competentes autoridades judiciais da Comarca de Aveiro foram-lhes aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações periódicas às autoridades policiais.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, acrescenta que a operação decorreu com a colaboração da Guarda Nacional Republicana.