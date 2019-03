Detidos suspeitos de quatro assaltos à mão armada

Hoje às 16:53 Facebook

Três homens foram detidos por suspeitas de serem os autores de quatro assaltos à mão armada ocorridos em dezembro no concelho de Torres Vedras.

Os três suspeitos, entre os 20 e os 34 anos, "estão fortemente indiciados pela prática de crimes de roubo, cometidos com arma de fogo", referiu a PJ em comunicado, esta quinta-feira.

Num dos casos, descreveu a PJ, os suspeitos "dispararam contra uma viatura" que circulava na Autoestrada do Oeste, a A8 (Lisboa/Leiria), e, depois de a conseguirem imobilizar, roubaram os seus ocupantes.

O trio é ainda suspeito de mais três roubos, um deles um assalto a um posto de abastecimento de combustíveis e outro praticado também na via pública.

No âmbito das diligências efetuadas para a localização dos suspeitos, a PJ apreendeu objetos relacionados com os crimes, bem como droga.

Os detidos, com antecedentes criminais por roubos com arma de fogo, foram presentes a interrogatório judicial e dois deles ficaram em prisão preventiva e o terceiro com apresentações semanais às autoridades.

No comunicado, a PJ adiantou que prossegue a investigação para apurar o eventual envolvimento dos detidos em outros crimes semelhantes.