Detidos suspeitos de vaga de roubos violentos a jovens em Lisboa

A PSP deteve, em Lisboa, duas pessoas acusadas de roubar com violência vários jovens entre os 15 e os 22 anos, a quem tiravam os telemóveis e todo o dinheiro que tinham.

De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, os dois suspeitos, de 18 anos, foram detidos na sexta-feira, após uma vaga de roubos que começaram no início do mês.

"Entre os dias 03 e 16 novembro registou-se uma vaga de roubos com recurso a arma branca nas freguesias da Misericórdia, da Estrela e de Campo de Ourique, onde os suspeitos atacavam essencialmente vítimas com idades compreendidas entre os 15 e os 22 anos de idade", refere a PSP.

Naquelas duas semanas, os suspeitos, que "recorriam à violência para consumar os seus intentos", terão roubado pelo menos sete pessoas, "levando consigo os telemóveis e todo o dinheiro" na posse das vítimas.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias às autoridades.