Dezenas de jantes furtadas no Grande Porto estavam em anexo de casa

O dono de um stand de automóveis foi apanhado pela GNR de Braga com 52 conjuntos de jantes e pneus furtados no Porto, no valor de mais de 30 mil euros.

Estavam num anexo da sua casa, em Vila Verde. A apreensão ocorre apenas um mês depois de uma vaga de furtos que deixou muitas dezenas de carros na rua assentes em tijolos. A GNR continua a investigar para desmantelar o grupo cuja atividade se concentrou no Grande Porto (Nevogilde, na Foz do Douro e Massarelos, no Porto, foram zonas massacradas).

As jantes eram sobretudo de carros das marcas BMW, Audi e Renault. Furtadas por encomenda, eram vendidas através da Internet. A partir de indícios, militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Braga chegaram até uma moradia, na freguesia de Turiz. O dono, de 39 anos, tem um stand de automóveis fora de Vila Verde e, confrontado pela GNR, consentiu uma busca, tendo sido constituído arguido. As jantes foram removidas para o posto de Prado. A GNR apurou que o comerciante será um dos principais recetadores do grupo.

O comandante do destacamento da GNR de Braga, capitão Adriano Fortes, explicou ao JN que a sua "principal preocupação foi recuperar logo estes artigos", pois poderiam ser mudados de sítio.

O elevado número de furtos de jantes começou no último trimestre de 2017 e aumentou logo nos primeiros dias deste ano. Uma das vítimas foi o Mercedes do treinador do Belenenses Quim Machado, estacionado à porta da sua casa, no centro de Santo Tirso.