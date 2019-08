Diocese de Bragança investiga padre por abuso sexual de menor

Hoje às 12:11 Facebook

A Diocese de Bragança está a investigar um alegado abuso sexual de um menor por parte de um padre, após ter recebido uma queixa escrita da vítima, atualmente maior de idade. A denúncia já foi enviada para a Congregação para a Doutrina da Fé, em Roma.

A Diocese de Bragança-Miranda refere em comunicado que, após receber a queixa, "imediatamente se deu início aos procedimentos previstos pela Conferência Episcopal Portuguesa e pela Santa Sé. A eventual vítima foi ouvida, recolheram-se as informações pertinentes e tudo foi enviado para a Congregação para a Doutrina da Fé, em Roma. A Diocese está em contacto com a eventual vítima e mantém um acompanhamento próximo neste momento tão difícil.

"À eventual vítima foi lembrada a importância de fazer queixa junto das autoridades policiais e judiciais pertinentes. A Diocese não tem conhecimento se foi feita alguma queixa e manifesta desde já a disposição de colaborar maximamente com as autoridades", pode ler-se no comunicado.

A Diocese sublinha que "a simples possibilidade de poder ter ocorrido um abuso deixa-nos apreensivos, por serem tão devastadores os seus efeitos, e por ser uma conduta tão contrária ao serviço do Evangelho. Temos o propósito firme de estar ao lado do Papa Francisco na luta decidida para afastar este mal".