Diplomata luso no Brasil em burla milionária à Igreja

Alexandre Panda Hoje às 09:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Adelino Vera Cruz Pinto e a mulher são acusados de desviar perto de um milhão de euros para contas bancárias em Portugal.

Acusado de ter burlado em perto de um milhão de euros a Igreja Católica no Brasil, o ex-vice-cônsul de Portugal em Porto Alegre, Adelino Vera Cruz Pinto, começa hoje a responder no Tribunal de Lisboa. O julgamento do antigo diplomata e da mulher, considerada cúmplice de crimes de branqueamento, já foi duas vezes adiado desde 2016. Ambos estão em liberdade.

Foi há cerca de nove anos que Adelino Vera Cruz Pinto, então funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi nomeado vice-cônsul em Porto Alegre, onde conheceu o responsável pela arquidiocese local, o padre Luís Inácio Ledur.