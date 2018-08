Direito de resposta e de retificação: "Bruxo da Areosa ameaça amigo de morte na cadeia"

11 Maio 2018 às 00:00 Facebook

Twitter

Com referência à peça jornalística publicada (em papel e na versão online) no dia 25 de Abril de 2018 intitulada "Máfia de Braga - 'Bruxo da Areosa" ameaça amigo de morte na cadeia" e assinada por Luís Moreira e Óscar Queirós, nos seguintes termos:

1.É totalmente falso que Hélder Moreira tenha ameaçado "Pedro Bourbon", advogado e alegado mandante da morte do empresário bracarense João Paulo Fernandes, em 2016.

2.Tal invenção criativa parece apenas ter tido como intuito evitar a transferência de estabelecimento prisional do referido Pedro Bourbon. Nenhuma prova, ou sequer indício, foi apresentada fundamentando tal descarada mentira;

3. Nada tenho a ver com os crimes em causa no designado processo da "Máfia de Braga";

4. A minha inocência é clara e tal consta mesmo numa escuta telefónica entre Emanuel Paulino e Pedro Bourbon considerada fundamental pelo tribunal para condenar, mas omitida para efeitos de absolvição;

5. Em tal escuta consta que: "O Hélder, que não tem nada a ver com isto, até o Hélder já foi perseguido...", dito por Emanuel Paulino a Pedro Bourbon. Ninguém sabia que estava a ser escutado. O tribunal (digo tribunal) de 1ª instância deu isso como provado. Os dois arguidos falaram livremente;

6. Confio plenamente que o Tribunal da Relação do Porto irá analisar detalhadamente as provas que me inocentam e serei por isso brevemente libertado.

Hélder Fernando Rocha Moreira