Direito de Resposta: "Joana Marques Vidal investigou em 2001 adoções suspeitas na IURD"

O Jornal de Notícias publicou um artigo intitulado "Joana Marques Vidal investigou em 2001 adoções suspeitas da IURD", no qual é afirmado que a IURD estaria envolvida numa "rede internacional de adoções ilegais de crianças" e que os netos do Bispo Edir Macedo teriam sido roubados de um lar que fazia parte da obra social da IURD, onde eram acolhidas crianças entregues diretamente pelas famílias em dificuldades, sem passar pelos trâmites legais e que as crianças acabavam no estrangeiro, adotadas ilegalmente por bispos e pastores da IURD.

Todas estas afirmações são falsas, atingem de uma forma inaceitável, o bom-nome e a reputação da IURD.

A referida instituição recebia crianças, todas elas lá colocadas no seguimento de pedidos de proteção e promoção, emitidos por tribunais ou pelas próprias comissões especializadas na proteção de menores. Essas crianças eram continuamente acompanhadas por técnicas da Segurança Social que frequentemente se deslocavam à referida instituição.

Em momento algum "foram levados vários menores, à revelia das suas mães".

Em todos os casos, foi sempre a Segurança Social e as instâncias judiciais que, por diferentes motivos, consideraram que as crianças estariam melhor no lar da IURD, do que a viver no ambiente familiar onde naquela altura estavam inseridos.

Os processos em causa seguiram todos os trâmites legais, tendo sido decididos por tribunais portugueses, com o envolvimento de todas as entidades competentes, como a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia e culminado na decisão de adoção dos menores.

Os processos de adoção não padecem de qualquer vício formal ou ilegalidade. Ao contrário do que é afirmado, foi sempre assegurado o direito ao contraditório dos pais biológicos que inclusive foram regularmente citados no âmbito das ações de confiança judicial com vista a futura adoção, como aliás consta expressamente de documentos que integram os referidos processos judiciais.

Repudiamos todas as imputações e falsas afirmações que o artigo lança sobre a nossa Igreja, exigindo a reposição da verdade, para salvaguarda da reputação de todos aqueles que partilham a nossa fé.

Igreja Universal do Reino de Deus

A Direção

João Filipe

Maria João Romão Dias

Nota da Direção: Ao contrário do referido pela IURD, o JN não afirmou na notícia respondenda que a Igreja "estaria envolvida numa rede internacional de adoções ilegais e que os netos do Bispo Edir Macedo teriam sido roubados de um lar". Aquilo que o JN efetivamente publicou foi que uma investigação da TVI, estação televisiva que denunciou o caso, o havia revelado,o que é verdade.