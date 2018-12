Direito de resposta: "Sociedade do crime chefiava burlas de milhões a empresas"

Hoje às 00:40 Facebook

Relativamente à notícia com o título acima recebemos da Henisa - Comércio de Produtos Alimentares, Lda., e do seu sócio-gerente, Henrique Manuel Teixeira Araújo, o seguinte direito de resposta:

"Na referida notícia é dito "vendendo-os a preço de saldo a grandes empresas de distribuição. Um dos principais clientes foi a Henisa, Cash & Carry". Mais à frente, na mesma peça jornalística é afirmado que " compravam as mercadorias resultantes das burlas a preços muito abaixo do custo. Um dos principais a Henisa, terá comprado centenas de milhares de euros em bens para revender". "A PJ fez buscas em sua casa", referindo-se ao do sócio-gerente da Henisa. "O gerente foi libertado mas está obrigado a apresentar-se periodicamente às autoridades."

Tais afirmações não são verdadeiras e põem em causa o bom nome, prestígio e história da Henisa e do seu sócio-gerente Henrique Araújo. Na verdade, a Henisa não comprou bens a preço de saldo ou a preços muito abaixo do custo. Igualmente não comprou centenas de milhares de euros em bens às empresas referidas na notícia. Não foi realizada busca domiciliária à residência do sócio-gerente Henrique Araújo e o mesmo não ficou sujeito a medida de coação de obrigação de apresentação periódica".

