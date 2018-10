Alexandre Panda e António Soares Hoje às 09:41 Facebook

Coronel Luís Augusto Vieira e major Vasco Brazão chegaram à zona da Chamusca antes das equipas do Laboratório de Polícia Científica do Exército.

O coronel Luís Vieira, ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), atualmente em prisão preventiva por suspeitas de ter encenado o aparecimento do armamento furtado em Tancos, controlou pessoalmente a recolha das armas na Chamusca. Chegou ao local acompanhado do major Vasco Brazão, que garantiu ter entregado ao chefe de gabinete do ministro da Defesa um memorando com os pormenores da "encenação".

Na madrugada de 18 de outubro do ano passado, antes de as equipas do laboratório de polícia científica do Exército terem chegado à zona onde estava o arsenal, o ex-diretor geral da PJM e o major Vasco Brazão já tinham conseguido aparecer no local. A presença do líder máximo da PJM na Chamusca foi, de acordo com informações recolhidas pelo JN, confirmada às autoridades judiciárias, em sede de interrogatório, pelo major Pinto da Costa, um dos investigadores detidos na operação Húbris.

Deslocação à Chamusca

Este militar, que adiantou ter apenas cumprindo ordens, garantiu que estava, naquela madrugada, em diligências de investigação com os elementos do NIC da GNR de Loulé, na zona de Tomar, no âmbito de um outro processo.

Na lógica de um suposto telefonema anónimo que alertou a PJM para a presença das armas na Chamusca, terá explicado às autoridades ter recebido uma chamada do diretor da Unidade de Investigação, o major Estalagem, para abandonar o que estava a fazer e ir imediatamente para a zona da Chamusca. O objetivo seria então verificar se, numa zona erma, encontrava algumas granadas de mão.

Os cinco investigadores da PJM e do NIC foram então para aquela zona e encontraram as caixas de armamento. A partir dali, terá garantido, ligou ao major Vasco Brazão para dar conta da suposta descoberta. Este oficial e o então diretor geral foram imediatamente para o local.

No entanto, as autoridades não acreditam na versão segundo a qual o major Pinto da Costa se limitou a cumprir ordens, uma vez que terão havido telefonemas, antes da "chamada anónima", com o diretor da PJM. As chamadas foram feitas naquela madrugada, antes da deslocação à Chamusca.

Números

117 dias passaram entre furto e recuperação. As armas e material militar furtados a 28 de junho do ano passado, da base militar, foram encontrados na zona da Chamusca a 18 de outubro.

1500 munições de 9 mm ainda por encontrar. Do material furtado apenas falta recuperar 1500 munições. Nas caixas recuperadas, havia uma que não constava como tendo sido furtada.

Os arguidos

Luís Vieira, ex-diretor geral da PJM

O coronel foi diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM) desde 2016. Ficou em prisão preventiva, indiciado por 10 crimes.



Vasco Brazão, ex-porta voz da PJM

O major estava em missão na República Centro-Africana quando os outros arguidos foram detidos.



Pinto da Costa, investigador da PJM

É o chefe da equipa da PJM, baseada no Porto, que esteve na Chamusca na recuperação das armas.



Mário Carvalho, investigador da PJM

Foi durante 20 anos sargento na GNR, que deixou para ingressar na PJM. É formado em psicologia e medicina legal.



José Carlos Mota, investigador da PJM

Sargento- chefe da PJM, foi louvado em janeiro deste ano pelo então diretor-geral daquela Polícia.



Caetano Lima Santos, investigador da GNR

É sargento da GNR e chefe do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé. Amigo de Mário Carvalho.



Bruno Ataíde, investigador da GNR

Elemento do NIC de Loulé, e ex-paraquedista, ingressou na GNR em 2008. Será amigo de infância de Paulino.



José Gonçalves, investigador da GNR

É um dos elementos do NIC da GNR de Loulé que esteve presente no local onde foram encontradas as armas.



João Paulino, ex-fuzileiro

Ficou em prisão preventiva. É-lhe atribuída a posse das armas antes da "recuperação" na Chamusca.