Discussão durante jogo da Supertaça termina com um ferido grave

Homem de 44 anos foi golpeado com um copo de vidro partido no pescoço e na cara. Grupo com "cinco ou seis" elementos agrediu duas mulheres e os maridos.

Um homem de 44 anos foi atacado com um copo de vidro partido no pescoço e na face, por um elemento de um grupo que, na noite de domingo, se envolveu em confrontos num café de Carcavelos, em Cascais. A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado considerado grave.

Os desacatos foram motivados por uma discussão sobre o jogo de futebol que colocou frente a frente Sporting e Benfica.

Segundo o JN apurou, um grupo composto por "cinco ou seis" elementos, todos entre os 20 e os 30 anos, estavam, pelas 22.15 horas, a ver o dérbi na televisão do Café 2000, situado em Carcavelos. Durante o desafio, alguns destes jovens provocaram duas mulheres, que também estavam no estabelecimento e os problemas começaram. As mulheres responderam aos insultos e acabaram por ser agredidas pelo grupo.

Minutos depois deste confronto, os maridos das vítimas chegaram ao café e envolveram-se, igualmente, nos desacatos. Foi, aliás, durante estes confrontos que um dos membros do grupo partiu um copo que estava em cima de uma mesa do café e atacou um dos dois homens. Desferiu-lhe dois golpes, um na cara e outro no pescoço. Este último provocou ferimentos graves na vítima e obrigou a que esta fosse transportada rapidamente para o hospital.

Também o outro marido de uma das mulheres insultadas recebeu assistência hospitalar.

Agressores conheciam vítimas

Durante os desacatos, que se iniciaram no interior da Café 2000, mas terminaram na rua, foi chamada a PSP. Contudo, quando os primeiros polícias chegaram ao local, todos os membros do grupo já tinham fugido, o que está a dificultar a identificação dos agressores.

Fontes contactadas pelo JN confirmam, no entanto, que jovens atacantes e as vítimas são clientes habituais do estabelecimento, onde, não raras vezes, terão marcado presença em simultâneo