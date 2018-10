Distribuía sinal de TV com servidores em vários países de forma ilegal

Hoje às 15:46 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve, em Oliveira de Azeméis, um homem suspeito de ter montado ilegalmente um sistema de distribuição de sinal televisivo, com o método de "cardsharing", informou esta quinta-feira aquele órgão.

Em comunicado, a PJ refere que o detido, de 44 anos, "mantinha em funcionamento uma estrutura própria, ilícita, por si desenvolvida, de partilha pela Internet dos cartões de acesso a canais codificados do serviço pago de TV, angariando clientes, instalando equipamentos especialmente adulterados para a receção do sinal codificado, disponibilizando os acessos e recebendo os pagamentos acordados".

De acordo com os investigadores esta estrutura compreendia cerca de uma dezena de servidores, instalados em território nacional e, no exterior, em França e na Alemanha.

"Com este procedimento, no momento da detenção, mais de duas centenas de clientes acediam, ilegitimamente, ao sinal de TV pago sem que os operadores de conteúdos televisivos protegidos recebessem o preço devido, isto, em prejuízo destes e da Fazenda Pública", refere a mesma nota.

No decurso das buscas efetuadas, foi apreendido o sistema completo de receção do sinal protegido, de descodificação e da sua partilha ilícita pela Internet, composto por várias "box" de receção do sinal satélite, "router" de acesso à internet, servidor e várias "set-top-box" adulteradas.

O detido está indiciado pela prática dos crimes de burla informática agravada, acesso ilegítimo, detenção e venda de dispositivos ilícitos e usurpação de direitos de autor e direitos conexos.