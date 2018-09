Djaló despede-se de Açucena: "Palavra nenhuma consegue descrever a dor"

JN Hoje às 21:54 Facebook

Yannick Djaló recorreu, este sábado à noite, ao Instagram, para expressar a dor com a morte da irmã, Açucena Patrício, que morreu atropelada na última noite, durante as festas da Moita.

O jogador, atualmente a jogar na Tailândia, pelo Ratchaburi, escreveu que "nunca quis" que a irmã "sofresse" e que dava tudo para trocar de lugar com Açucena. A jovem de 17 anos, recorde-se, faleceu na madrugada deste sábado após ter sido morta durante as festas da Moita. O autor do atropelamento, que segundo apurou o JN foi intencional, já foi detido e está em prisão preventiva. Além da morte da jovem de 17 anos, outras cinco pessoas ficaram feridas.

"Era suposto essa mensagem vir de ti, e estar no teu Instagram e não no meu, era suposto tu sentires essa dor e não eu, era suposto que essas lágrimas fossem tuas e não minhas... nunca quis que sofresses, mas preferia que sentisses o que estou a sentir e trocássemos de lugar, minha Açu...palavra nenhuma consegue descrever a dor que sinto e quão pesado está o meu coração ... minha Açu... minha menina!", escreveu o futebolista, na legenda de uma montagem fotográfica com momento felizes vividos ao lado da irmã.