Do óleo ao extintor, nada escapa à brigada da PSP

Municípios de Loures e Odivelas foram palco de uma ação de fiscalização ambiental. JN acompanhou operações policiais em oficinas de automóveis.

Os vizinhos até podem não acreditar, mas a manhã é apenas mais uma da semana que, entre os últimos dias 25 e 29, as autoridades dedicaram à fiscalização do circuito de produção e deposição de resíduos de obras e outras atividades nos concelho de Loures e Odivelas. Só na quinta-feira, dia em que o JN acompanhou a ação, foram inspecionados, nos dois municípios, 12 oficinas de automóveis e outros dois operadores. A preocupação é sobretudo ambiental, ainda que a ocasião seja aproveitada pelos fiscais da Autarquia para apurar as condições de licenciamento dos espaços.

No total, adianta ao JN o subcomissário Joaquim Horta, comandante da Divisão Policial de Loures da PSP, foram identificadas nos dois municípios 36 infrações na gestão dos resíduos, oito por falta de comunicação prévia, oito por falta de licença de utilização e seis por falta de guia de encaminhamento. Nos dias anteriores, as autoridades tinham ainda apreendido cinco veículos de empresas apanhadas a depositar detritos, nomeadamente de obras, em locais não autorizados, como descampados.