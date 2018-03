Documento do processo e-toupeira divulgado online

Hoje às 16:23 Facebook

Um documento do processo do inquérito do DIAP de Lisboa que investiga o assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves foi disponibilizado online, num dos blogues que tem divulgado massivamente os emails do clube.

Em concreto, trata-se do despacho de indiciação dos dois arguidos detidos pela Polícia Judiciária no passado dia 6, Paulo Gonçalves e José Augusto Nogueira Silva, da autoria do procurador do Ministério Público, Valter Alves.

O documento de 29 páginas foi divulgado pelo blogue "Mercado do Benfica".

No documento estão descritas as datas, horas e credenciais de acesso ao inquérito do chamado caso dos emails, alegadamente utilizadas por José Nogueira Silva, funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, na espionagem a favor do Benfica.

O despacho antecedeu a apresentação dos dois arguidos a interrogatório perante a juíza de instrução criminal, Cláudia Pina, que decidiu aplicar as medidas de coação de prisão preventiva para José Nogueira Silva e de proibição de contactos com outros arguidos para Paulo Gonçalves.