Perseguição termina em Gaia com acidente e polícias feridos

Uma perseguição policial terminou, este sábado de manhã, num violento acidente no nó de Canidelo, em Vila Nova de Gaia. Há quatro feridos, entre eles dois elementos da PSP.

O acidente deu-se cerca de 11.40 horas e envolveu uma carrinha da PSP e um outro veículo, segundo o que o JN conseguiu apurar no local. Os feridos, dois agentes da PSP e dois civis, foram todos considerados ligeiros, tendo sofrido algumas escoriações.

O condutor do veículo ligeiro que estaria a ser perseguido não sofreu ferimentos e foi detido por condução perigosa.

"A perseguição começou porque o condutor do veículo não acatou a ordem de paragem dada pelos agentes nas imediações do bairro do Aleixo", revelou o oficial de dia da PSP do Porto.

Trânsito esteve condicionado na A1 e o acesso ao nó de Canidelo cortado no sentido norte/sul.

No local estiveram os Sapadores de Gaia, Bombeiros Voluntários de Coimbrões, INEM e GNR.