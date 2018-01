Dois anos e dez meses de prisão por furar olho com copo de vidro em discoteca

Luís Moreira Hoje às 16:08 Facebook

O Tribunal de Braga condenou, esta terça-feira, a dois anos e dez meses de prisão, um homem que, na noite de consoada de 2014, no centro de Barcelos, agrediu um outro na cara, com um copo de vidro, perfurando-lhe o olho esquerdo e deixando-lhe várias cicatrizes no rosto, duas delas com quatro e cinco centímetros.

A pena, por ofensas à integridade física na forma qualificada, ficou suspensa por igual período.

O coletivo de juízes deu como provado que Rui Ferreira, de 29 anos, usou um copo de vidro - que se partiu - para agredir Diogo Alves, (então com 16 anos) na cara, durante uma rixa à saída de uma discoteca. Ambos se faziam acompanhar por amigos, quando alguns dos jovens se dirigiram, com piropos, a três raparigas que estavam com o agressor, desencadeando de imediato uma rixa.

A agressão ocorreu, pelas duas horas da madrugada, no largo da Porta Nova, e envolveu dez jovens contra dois, um deles a vítima.

Na fase de instrução e no julgamento, o arguido justificou-se dizendo que foi defender o irmão que estava a ser agredido e garantiu que lhe deu com o copo na cara, mas de forma inadvertida, já que estava no chão e rodou o braço. E negou ter tido intenção de cortar a vítima com o copo.

Diogo Alves ficou com lesões permanentes na visão e pode, ainda, ter de ser operado.