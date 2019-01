Dois casais suspeitos de furtos e burlas a idosos em Valença e Arcos de Valdevez

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:54 Facebook

Dois casais residentes na zona de Valença estão a ser investigados pela GNR por suspeita de crimes de furto e burla a idosos, naquele concelho e em Arcos de Valdevez.

Um dos casais foi alvo de buscas na habitação onde reside e numa viatura, esta quinta-feira cerca das 7 horas, em Valença.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, da operação, que implicou 13 militares do Núcleo de Investigação Criminal de Arcos de Valdevez, resultou "a apreensão de um taco de basebol, soqueiras, facas, e outro material que os suspeitos utilizaram para coagir as vítimas".

Neste caso, estão a ser investigados dois furtos alegadamente perpetrados pelo casal em Arcos de Valdevez, mas este é suspeito de já praticado outros crimes semelhantes nos dois concelhos.

Um outro casal tinha já sido alvo de buscas há dias, também em Valença, no âmbito da mesma investigação.