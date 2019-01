Dois detidos com 187 doses de cocaína e heroína em Bragança

Glória Lopes Hoje às 18:14 Facebook

Um homem e uma mulher foram detidos esta sexta-feira de madrugada por suspeita de tráfico de droga, em Bragança.

Segundo uma fonte da PSP, os suspeitos, ele com cerca de 70 anos e ela com 30 anos, foram intercetados pelas 00.30 horas, na Rua das Paredes, na aldeia de Nogueira, naquele concelho, na sequência das diligências de investigação desenvolvidas pela Esquadra de Investigação Criminal do Comando de Bragança, no âmbito de um inquérito em curso por suspeita da prática de tráfico de estupefacientes.

"Após a revista aos suspeitos e a busca à viatura foi encontrada e apreendida droga, nomeadamente cocaína e heroína, suficientes para 187 doses, cuja venda reverteria num lucro de 3435 euros; duas viaturas; 430 euros em dinheiro e um telemóvel", revelou o comando da PSP de Bragança.

Os detidos vão ser presentes a tribunal para interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

No ano de 2018, este Comando da PSP efetuou 12 detenções por tráfico de droga e apreendeu 232 doses de heroína e 133 de cocaína.