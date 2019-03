Dois detidos em Almada. Mulher batia na mãe, homem ameaçava companheira com armas

Rogério Matos Hoje às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Almada deteve, esta quinta-feira, uma mulher de 36 anos e um homem de 59 por violência doméstica.

A mulher é suspeita de agredir fisicamente, de forma reiterada e continuada, a mãe, de 60 anos, na Costa da Caparica, no concelho de Almada. A investigação tem cerca de um mês e culminou hoje com a detenção da suspeita, que será presente a tribunal na sexta-feira, para aplicação de medidas de coação.

Num segundo caso, ocorrido na Charneca da Caparica, mesmo concelho, a GNR deteve um homem suspeito de ameaçar a mulher com recurso a armas de fogo e armas brancas. Nas buscas em casa e carro do suspeito, as autoridades encontraram um revólver, munições, uma espada, um machado e um bastão.