Dois dos argentinos mais procurados condenados por roubos na Grande Lisboa

Rodolfo "El Ruso" Lohrman, de 53 anos, e Horácio Maidana, de 57, foram esta segunda-feira condenados a 18 anos de prisão. Em causa estão quatro assaltos violentos, realizados entre 2014 e 2016, a dependências bancárias de Odivelas e Cascais.

Os dois homens, detidos pela Polícia Judiciária em Aveiro em 2016, eram procurados pelas autoridades argentinas desde 2003, por suspeita de terem raptado um estudante de Direito à data com 21 anos, ainda desaparecido, filho de um empresário da província argentina de Corrientes, perto da fronteira com o Paraguai.

Esta segunda-feira, o coletivo de juízes presidido por Elisabete Reis condenou Lohrman e Maidana a, respetivamente, 18 anos e dez meses e 18 anos de prisão, por ter considerado que ficou provada a prática de quatro roubos violentos a dependências bancárias de Odivelas e Cascais. Foi igualmente decretada a sua expulsão do país.

Já os restantes arguidos neste processo - o guatemalteco Manuel Garcia, de 32 anos, o português Jame Fontes, de 33, e o espanhol Christian Gomez, de 35 - foram condenadas a penas efetivas entre os três anos e quatro meses e os 12 anos de prisão.

Apesar de o processo estar sob alçada do Tribunal de Loures, a leitura do acórdão decorreu, durante quase duas horas, no Tribunal de Monsanto, por questões de segurança. Problemas no sistema de som ditaram, contudo, que, ao contrário do que era suposto, coletivo, advogados, arguidos, familiares e jornalistas tenham permanecido na mesma sala durante o ato público, sob forte vigilância policial.