Duas pessoas ficaram feridas em confrontos que se desencadearam à porta de um bar, na Rua Cândido dos Reis, na Baixa do Porto, na madrugada de domingo.

Foram dois jovens que se desentenderam no interior do estabelecimento, mas acabaram por "acertar contas" na via pública. Os confrontos duraram alguns minutos e envolveram outras pessoas que a PSP está a tentar identificar.

A Polícia registou a ocorrência e houve uma queixa apresentada por uma mulher que também terá sido agredida.