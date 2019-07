Dois homens com mais de 16 mil doses de haxixe detidos na Moita

Hoje às 19:09 Facebook

Dois homens de 46 e 37 anos foram detidos por suspeita de tráfico de droga, na quarta-feira, no concelho da Moita, no distrito de Setúbal, tendo-lhes sido aprendidas 16330 doses de haxixe, anunciou a GNR.

Num comunicado de imprensa, o Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Montijo, explicou que as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação, durante três meses.

Na sequência da investigação, as autoridades realizaram duas buscas domiciliárias e uma a um veículo.

Durante as buscas, a GNR apreendeu 16.330 doses de haxixe, duas doses de folhas e sumidades floridas ou frutificadas de canábis, duas balanças digitais, um veículo, um telemóvel, uma tábua, uma navalha, uma faca, dois x-atos e 928 euros em numerário.

Os suspeitos foram presentes hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Barreiro, em Setúbal.

A investigação contou com o apoio da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial do Montijo.