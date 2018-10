Dois homens detidos em Valença por furto de máquinas industriais

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:25 Facebook

A GNR deteve em flagrante delito, esta terça-feira, em São Pedro da Torre, Valença, dois homens, de 24 e 55 anos, por furto de uma retroescavadora.

Os suspeitos estavam a ser investigados há quatro meses, por furtos de outras máquinas industriais. Foram detidos por furtarem uma outra, que se encontrava estacionada no exterior de uma empresa localizada no concelho de Ponte de Lima.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, "os suspeitos utilizaram rampas em ferro que permitiram colocar a referida máquina, de forma dissimulada, no interior de um semirreboque, tendo de seguida iniciado o transporte em direção a Espanha, sendo este o seu destino final".

"A viatura pesada que efetuava o transporte da máquina furtada, acabou por ser intercetada em Valença, possibilitando a detenção dos suspeitos e a apreensão de um veículo pesado de mercadorias e um ligeiro, a retroescavadora, duas rampas em ferro e 180 euros em numerário", informou a mesma fonte, referindo que os detidos tinham "furtado outra retroescavadora em Monção, no mês de julho, e têm antecedentes criminais por furtos de máquinas industriais, posse de arma proibida, ofensas à integridade física grave, condução sob influência do álcool, violência doméstica, tendo um deles já cumprido oito anos de pena de prisão efetiva por homicídio".

Após terem sido presentes ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.