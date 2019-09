Dois homens em prisão preventiva por furto a posto de combustível em Almada

Hoje às 14:29 Facebook

A GNR deteve em flagrante delito dois homens, por furto em posto de combustível, na Charneca de Caparica, Almada (Setúbal), tendo ambos ficado em prisão preventiva, após serem presentes a tribunal.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da GNR, os dois homens, de 33 e 35 anos, foram detidos na sexta-feira, através dos postos territoriais da GNR da Charneca de Caparica e Trafaria, por "furto qualificado, dano qualificado e condução perigosa", na Charneca de Caparica, concelho de Almada.

Na sequência de uma denúncia de que estaria a ocorrer um furto no interior de um posto de abastecimento de combustível da Autoestrada 33 (A33), perto da Charneca de Caparica, as patrulhas deslocaram-se de imediato ao local, tendo ainda visualizado quatro pessoas a subtrair objetos do estabelecimento, colocando-se de seguida em fuga, refere o comunicado.

"O condutor da viatura suspeita, para além de iniciar uma fuga a alta velocidade na A33, ainda praticou uma condução perigosa, seguindo as patrulhas no seu encalce", adianta o comunicado da GNR.

Durante a fuga, os ocupantes da viatura foram "arremessando objetos contra os veículos da GNR, e ao mesmo tempo, foram descarregando pó químico de extintores, no intuito de impedir o seu seguimento", segundo o relato da GNR.

O veículo em fuga, indica o comunicado, acabou por se despistar na zona do Fogueteiro, ficando imobilizado, "colocando-se os seus ocupantes em fuga apeada, tendo sido de imediato intercetados e detidos".

Dois dos suspeitos já têm vários antecedentes criminais, tendo já cumprido penas efetivas de prisão.

O material furtado foi todo recuperado, segundo a GNR, assim como o veículo utilizado no ilícito, que tinha sido furtado na quinta-feira, no Montijo.

Foram apreendidos, um veículo, 381 maços de tabaco de diversas marcas, 30 embalagens de diversas quantidades de tabaco, um cofre e diversas ferramentas e objetos utilizados na prática do ilícito.

Os detidos, após terem sido presentes ao Tribunal Judicial de Almada, ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A presente ação contou ainda com o apoio do Posto Territorial de Azeitão e de Costa de Caparica, da GNR, e da PSP.