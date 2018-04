Dois militares da GNR e dois civis detidos por tráfico de droga

Sandra Borges Hoje às 11:29 Facebook

Dois militares do Posto Territorial de Peso da Régua, de 26 e 34 anos, foram detidos, juntamente com outros dois homens, por tráfico de estupefacientes.

As detenções, a cargo do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento da GNR de Vila Real, foram feitas na segunda-feira à noite.

Segundo a GNR de Vila Real, a investigação incluiu quatro buscas domiciliárias nos concelhos de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar e Aveiro.

Na sequência destas buscas foram aprendidos 265 gramas de folhas de canábis, 236 gramas de cocaína, 104 gramas de haxixe, 29 gramas de metanfetaminas, cinco gramas de cogumelos alucinogénios e nove selos de LSD.

Os dois militares e os outros dois homens, que terão 24 e 35 anos, vão ser presentes no tribunal de Vila Real, amanhã, quarta-feira.