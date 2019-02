Dois restaurantes e um café assaltados de madrugada na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 09:44, atualizado às 10:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Três estabelecimentos de restauração, dois deles no centro da cidade da Feira e outro numa freguesia próxima, foram assaltados, na madrugada desta sexta-feira.

Cerca das 2 horas, dois homens, com auxílio de uma marreta, arrombaram a porta da Box Burguer, na Rua Dr. Roberto Alves. Já no interior, forçaram a gaveta da máquina registadora e danificaram ainda a máquina de tabaco que seria o objetivo do assalto.

Minutos depois, a cerca de 100 metros de distância, destruíram a porta do Restaurante Rossio, recorreram ao mesmo método. Mais uma vez, apoderaram-se de uma quantia em dinheiro e de tabaco que se encontrava na máquina.

Segundo apurou o JN, foi assaltado também o Café Maracanã, em Lourosa, onde o assaltante, de cara destapada, foi surpreendido pelo proprietário do estabelecimento, que fez com que o indivíduo se colocasse em fuga. Antes, já tinha procurado dinheiro nas gavetas.

O dono do Maracanã foi alertado pelo sistema de alarme e, em poucos minutos, chegou ao local, enfrentando o assaltante com um ferro que trazia na mão.

A GNR de Lourosa tomou conta da ocorrência.

Os assaltantes estão em fuga.