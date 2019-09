Dona de casa de alterne falsifica cartões de crédito

Alexandre Panda Hoje às 15:21 Facebook

Polícia Judiciária deteve burlona que usava terminal móvel de multibanco para testar clones.

A gerente de uma casa de alterne de Albufeira foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) de Faro por suspeita de ter clonado e utilizado três dezenas de cartões de créditos de vítimas norte-americanas e do Canadá, que usou para fazer compras no valor de cerca de sete mil euros. O tribunal libertou-a com a obrigação de se apresentar três vezes por semana às autoridades. Foi nos últimos meses de maio e junho que a mulher, de 36 anos, terá conseguido ficar na posse dos cartões.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as bandas magnéticas dos falsos cartões eram clonadas a partir de originais e eram semelhantes graficamente aos da Visa.

Munida do terminal multibanco portátil do bar de alterne que gere, o "Relax", a mulher deslocou-se a centros comerciais da zona de Albufeira. Lá verificava, num primeiro tempo, se o cartão funcionava e depois entrava nas lojas para fazer compras.

No total, a suspeita terá conseguido obter produtos de beleza, comida e bebida valendo sete mil euros. Mas a investigação ainda não terminou e é provável que surjam mais vítimas.

A mulher está indiciada por contrafação de cartões de crédito e falsidade informática.