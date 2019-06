Dono de imobiliária chinês entre detidos por fogo mortal no Porto

A.S. Hoje às 11:36 Facebook

O gerente de nacionalidade chinesa da Alvoradaoasis, uma imobiliária com sede em Gaia, está entre os três detido pela Polícia Judiciária pela autoria do incêndio que matou um morador de um prédio da rua Alexandre Braga, na Baixa do Porto.

A pressa em revender o imóvel e a recusa dos moradores em abandonar as suas casas terá sido o motivo do crime executado pelos outros dois detidos, dois homens que trabalhavam para o empresário.

Os três detidos serão levados perante um juiz de instrução hoje à tarde.

Na madrugada do dia 2 de março, os detidos incendiaram três pontos distintos das escadas, painéis e suportes em madeira de acesso ao terceiro andar, do prédio onde vivia uma octogenária com os seus filhos, vindo a provocar a morte de um deles. Dias antes, os mesmos autores já teriam provocado uma ignição no mesmo prédio, contudo esta não teve desenvolvimento, por razões alheias à sua vontade.

Em março, o JN revelou um fenómeno de alegada coação para forçar a saída de inquilinos dos edifícios do Centro Histórico. A denúncia foi feita na sequência do incêndio neste edifício, cuja única inquilina vinha recebendo nos últimos tempos "visitas" de indivíduos "corpulentos" que não terão hesitado em ameaçá-los de morte, caso o agregado teimasse em manter-se no prédio.