Donos de animais desaparecidos estão a ser vítimas de burla

Quando Frederik Azevedo recebeu uma mensagem no telemóvel, às 1.14 horas da madrugada, a dizer que o seu cão desaparecido tinha sido encontrado, em Caminha, respirou de alívio. Por pouco.

Mas pouco tardou até perceber que estava a ser a ser vítima de uma burla, por parte de um homem que se dizia veterinário e se preparava para lhe extorquir dinheiro. O caso não é único. Há relatos de situações idênticas, em diversos locais do país.

"A mensagem dizia apenas que era de uma clínica veterinária e para eu ligar quando pudesse. Apesar da hora tardia, perguntei logo se podia ligar e disseram-me que sim", conta Frederik Azevedo, do Porto, ao JN. Dias antes, a 23 de agosto, Xip, o seu cão, um leão-da-rodésia castanho claro com 10 anos, tinha desaparecido de casa da mãe do jovem, em Caminha.

Frederik iniciou, então, uma busca (ainda hoje sem sucesso) pelo seu animal de estimação, partilhando imagens na Internet, tal como o seu contacto, e oferecendo uma recompensa a quem encontrasse Xip.

"Atendeu-me um homem a dizer que era capaz de ter encontrado o meu cão. Disse que ele tinha sido atropelado e que necessitava de ser submetido a uma cirurgia de três ou quatro horas, que custaria entre 300 e 500 euros. Pareceu completamente credível", recorda Frederik.

