Uma mulher de 52 anos foi esfaqueada pelo marido, em Fânzeres, Gondomar, na manhã de quinta-feira.

O agressor, de 54 anos, foi detido pela GNR, cujos militares apuraram que o homem dormia com uma catana e uma arma de pressão de ar debaixo da cama para amedrontar a esposa. A filha do casal assistiu a tudo.

Enquanto a vítima foi assistida no Hospital Santo António, o seu agressor foi internado preventivamente no Hospital Magalhães Lemos, também no Porto, por ordem de um juiz.