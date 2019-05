"Doutora" detida após furtar colar de 30 mil euros a turista em Lisboa

T.R.A. Hoje às 10:06 Facebook

Grupo de três carteiristas roubou bolsa com joias e dinheiro no valor de 36760 euros a uma turista chinesa na freguesia de Santo António, em Lisboa. Cabecilha, com a alcunha de "Doutora", ficou em prisão preventiva.

As três mulheres, com idades entre os 28 e os 42 anos, foram vistas pelos agentes da PSP a seguir um grupo de turistas chineses, ao inicio da tarde de dia 21 de maio. Enquanto uma das carteiritas se mantinha de vigia, outra encostava-se à vítima encobrindo assim a ação da terceira que abriu a mochila da turista.

Numa primeira investida, tirou uma caixa com um par de brincos em ouro, de uma marca de alta joalharia, com o valor de 2290 euros. A ladra voltou a atacar e, desta vez, retirou uma bolsa, também de uma marca de alta costura e no valor de 400 euros, que continha documentos, cartões bancários, 170 euros em dólares, yuans e euros e, ainda várias peças em ouro e esmeraldas, onde se destacava um colar com um Buda em esmeralda no valor de 30 mil euros. No total, iriam surripiar 36.760 euros.

.Satisfeitas com o apuro, as mulheres preparavam-se para fugir do local de táxi, mas a pronta intervenção dos agentes da PSP impediu o arranque da viatura. As três mulheres foram detidas e os brincos e a bolsa foram apreendidos e devolvidos à vítima que "ficou bastante aliviada perante o valor que lhe tinha sido roubado", explica a PSP, em comunicado.

"Doutora" atuava nos elétricos

Segundo a PSP, uma das deitas é uma carteirista com longo historial, com a alcunha de "Doutora". "Atuava nos elétricos 15 e 28 da Carris mas com a recente detenção naqueles elétricos de dois carteiristas bastante ativos, que ficaram em prisão Preventiva e com medo da Polícia, a mulher fugiu daquelas paragens dedicando-se à zona nobre da cidade, o Marquês de Pombal e Av. da Liberdade, onde circulam também muitos turistas de classe alta", explicam as autoridades.

Os investigadores apuraram ainda que a líder do grupo estava indiciada em outros sete furtos de carteira, todos cometidos dentro dos elétricos 15 e 28 da Carris desde o princípio do ano, continuando as investigações acerca da atividade da mesma.

As detidas foram presentes no Tribunal da Comarca de Lisboa - Juízo Criminal de Lisboa, para 1.º interrogatório judicial, tendo sido aplicada a duas delas a medida de coação de Apresentações, e à líder do grupo a medida de coação mais gravosa de Prisão Preventiva.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, salienta que, além destas três detenções, entre os dias 17 e 22 de maio, na freguesia de Santa Maria Maior, em foram detidos outros seis carteiristas, com idades compreendidas entre os 19 e os 38 anos de idade, por os mesmos serem suspeitos de furtarem carteiras em locais turísticos.