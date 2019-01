Duas pessoas detidas na final da Taça da Liga

Hoje às 00:26 Facebook

A PSP de Braga deteve no sábado duas pessoas, no âmbito da operação de segurança para a final da Taça da Liga de futebol, entre F. C. Porto e Sporting, realizada em Braga e vencida pela equipa lisboeta.

O comissário da força de segurança, Fernando Rabaldinho, revelou que um dos detidos foi um adepto do F. C. Porto que estava na posse de artigo pirotécnico, encontrado durante a revista em uma das entradas do Estádio Municipal de Braga.

A outra detenção ocorreu na sequência de uma tentativa de invasão de campo durante a partida, que teve 25.213 espetadores nas bancadas e que o Sporting venceu no desempate por grandes penalidades, por 3-1, após empate 1-1 no fim do tempo regulamentar, tendo revalidado o título.