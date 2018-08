Duas pessoas detidas no aeroporto de Lisboa com cápsulas de cocaína

Hoje às 11:23 Facebook

Duas pessoas foram detidas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esta terça-feira, por transportarem um total de mais de 140 cápsulas de cocaína no organismo.

De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), os dois homens, estrangeiros, foram detetados por este serviço no aeroporto de Lisboa, tendo sido contactada a Polícia Judiciária, que deteve os dois cidadãos por suspeitas de tráfico de droga.

Depois de terem levantado suspeitas, refere o SEF, os passageiros foram levados para entrevista, tendo um deles expelido 21 cápsulas de droga, informando os inspetores do SEF que transportava outras 59 no interior do seu corpo.

O outro, expeliu 18 cápsulas de 10 gramas de produto que o mesmo identificou como cocaína, informando que transportaria outras 43, num total de 61 cápsulas no seu organismo.