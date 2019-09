Ana Correia Costa Hoje às 00:14 Facebook

Dois homens munidos de uma arma branca assaltaram um cabeleireiro em Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso, cerca das 20 horas de ontem.

Os indivíduos atuaram com violência e ameaçaram a proprietária do estabelecimento, para que esta lhes entregasse dinheiro. Fugiram com uma quantia ainda por apurar.

A GNR de Vila das Aves esteve no local.