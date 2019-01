Dupla assalta empresário na A7 perto de Vila do Conde

JN Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois indivíduos encapuzados e armados assaltaram um empresário que circulava na autoestrada A7, próximo da zona de Vila do Conde. A dupla roubou dinheiro.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a vítima estaria a ser seguida pela dupla de assaltantes, que forçou o empresário a encostar na berma e abrir as portas do veículo.

O homem foi agredido e ameaçado com armas de fogo para entregar uma pasta com dinheiro. Os assaltantes fugiram e o empresário contactou as autoridades e os bombeiros para ser assistido.

A GNR de Braga foi ao local e a investigação do roubo passou para a alçada da Polícia Judiciária.