Dupla em fuga à GNR embateu em quatro viaturas e feriu uma mulher

A GNR está a levar a cabo uma operação de busca e patrulhamento para tentar encontrar dois suspeitos do furto de um veículo, que desobedeceram a uma ordem de paragem, no Fundão, abalroando quatro carros.

Dois homens de nacionalidade desconhecida estão a ser procurados pela GNR do Fundão depois de terem embatido num carro patrulha que vigiava o parque de uma superfície comercial daquela cidade. Surpreendidos pela presença da guarda nacional republicana pouco depois da hora de almoço, os indivíduos que conduziam uma viatura roubada despistaram-se contra o carro patrulha e puseram-se em fuga, continuando por enquanto em parte incerta.

"No seguimento de uma informação sobre um carro furtado, a GNR deu ordem de paragem ao veículo em causa, mas os dois indivíduos, que estavam com o carro, desobedeceram e tentaram colocar-se imediatamente em fuga. Nas manobras, abalroaram quatro veículos - designadamente uma viatura da GNR -, e acabaram depois por fugir a pé", disse à agência Lusa o oficial de relações públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, tenente-coronel Fernando Miranda.

De acordo com este responsável, o sucedido ocorreu cerca das 12. 40 horas no parque de estacionamento do hipermercado Modelo-Continente, e uma senhora que estava no local acabou por ficar com ferimentos ligeiros.

"Um dos carros abalroados embateu no carrinho de compras da senhora e ela acabou por cair, tendo sido assistida no local e depois encaminhada para o Hospital da Covilhã", acrescentou a mesma fonte.

No espaço de duas semanas, é a segunda operação de caça ao homem desencadeada pela GNR. O primeiro caso envolveu a mesma força policial mas de Castelo Branco que montou um contingente de busca para localizar um indivíduo de 27 anos acusado de agredir um militar com a arma que lhe roubou.

O incidente aconteceu perto do nó de Benquerenças da A23. O condutor de uma Ford Transit que transportava mais quatro pessoas e circulava entre a localidade de Sarnadas onde residia e a aldeia de Maxiais, desobedeceu a uma ordem de paragem emitida por uma patrulha da GNR e fugiu.

Logo depois, o mesmo indivíduo acabaria por se despistar, tendo os militares parado no local do sinistro para proceder à identificação do transgressor e acompanhantes - a mulher e a filha, de 15 anos, do agressor e mais um casal. Terá sido nessa altura que duas das ocupantes da viatura desencadearam o arremesso de pedras contra os guardas e que o condutor roubou a arma a um dos elementos da patrulha, agredindo-o com uma coronhada na cabeça para depois voltar a fugir a pé.

O militar ferido foi assistido no Hospital Amato lusitano onde recebeu alta depois de suturado cabeça. As mulheres adultas acabaram por ser constituídas arguidas por resistência e coação e ficaram a aguardar julgamento em liberdade. O alegado agressor da GNR continua a monte.