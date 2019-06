Duplo homicida de Amarante matou por se sentir traído pela amante

Alexandre Panda Hoje às 09:15 Facebook

Joaquim Almeida perdeu a cabeça depois de saber da nova relação de Sónia Leite. Advogado garante que iria entregar-se. Ficou em prisão preventiva.

Joaquim Almeida, o homem que matou a amante e o novo namorado dela, em Amarante, vai aguardar julgamento em prisão preventiva. O duplo homicida, detido pela PJ do Porto após oito dias a monte, terá sido motivado por um sentimento de vingança, depois de aquele industrial de pneus de Felgueiras ficar a saber que Sónia Leite tinha uma outra relação. Ao JN, um dos advogados do arguido assegurou que este iria entregar-se às autoridades no dia em que foi detido.

De acordo com informações recolhidas pelo JN junto de fontes próximas da família do homicida, Joaquim desconhecia a relação entre Joaquim Vaz, pasteleiro de S. Gens, Amarante, e Sónia Leite, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal há oito anos e com quem teve um filho, hoje com três anos. Ao saber da relação "perdeu a cabeça", contam ao JN as mesmas fontes.