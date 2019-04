Dúvidas dos condutores inundam redes sociais da PSP

Inês Banha Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Recém-encartados recorrem com maior frequência à Polícia e as questões sobre trânsito são as mais partilhadas entre os 700 mil seguidores.

Os jovens recém-encartados estão a recorrer em grande número às mensagens privadas do Facebook e do Instagram da PSP para esclarecerem dúvidas sobre segurança rodoviária. A área representa cerca de 40% das perguntas recebidas pela instituição naquelas redes sociais, onde, no total, conta já com mais de 700 mil seguidores. Entre outras questões, os novos condutores querem sobretudo saber como circular numa rotunda, como funciona a carta por pontos, qual é a legislação aplicável às trotinetas e, até, se podem sentar-se ao volante de chinelos.

"A segurança rodoviária, para nós, é um desígnio estratégico", resume ao JN João Moura, um dos três membros da equipa que, sob supervisão do diretor de Relações Públicas, Alexandre Coimbra, gere as redes sociais desta força policial, cuja criatividade se tem traduzido no Facebook e no Instagram, em milhares de "gostos" e "partilhas". Só em fevereiro, foram duas as publicações na área do trânsito tornadas virais.