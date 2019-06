"É uma paixão. É onde se faz justiça"

Joana Amorim Hoje às 13:36 Facebook

Descontente com a advocacia, Maria João Castelo-Branco deixou para trás a toga para assumir, de corpo e alma, o papel de mediadora de conflitos. Alma que transporta nas palavras. "É uma paixão", conta ao JN, "porque é onde se faz justiça". Sejam conflitos familiares, civis, escolares. E a justiça é feita porque, diz, assenta na "autonomia de vontade das partes".

Não se trata de chegar a acordos cor-de-rosa. Mas a entendimentos. "As pessoas saem com o que querem. É impossível saírem com um acordo que não querem". Porque a mediação é voluntária. Nenhum acordo é imposto. Daí o respeito pelas partes. Num trabalho que reconhece "difícil".

Maria João tirou o curso de mediação de conflitos em 2008, especializando-se, dois anos mais tarde, em mediação familiar e escolar. Deixou a advocacia - não a Ordem dos Advogados, sublinha - em 2013. E vai a todas. "Faço por estar lá".