Em 107 arguidos, só um fica preso por burla de milhões ao Estado

Num primeiro julgamento, no tribunal de Vila Nova de Gaia, 16 arguidos foram absolvidos de uma fraude de 1,4 milhões de euros à Segurança Social que teve 107 acusados no banco dos réus e pela qual apenas um foi condenado a prisão. Mas tiveram de lá voltar agora, por decisão do Tribunal da Relação do Porto. Entre penas suspensas, absolvições e dispensas de pena, ninguém fica preso.

Os arguidos, todos acusados de burla tributária, já tinham sido julgados em 2016, com outros 91 arguidos, de onde sobressaía Alexandre Sabino, um falso solicitador de Gaia, também conhecido como "o engenheiro da UGT". Nesse julgamento, Sabino, o mentor do esquema - baseado em falsos empregos, falsos descontos, falsas doenças e falsos desempregos - que custou 1, 4 milhões à Segurança Social -, foi condenado a sete anos de cadeia, pena que está a cumprir. Os restantes, ou foram absolvidos ou condenados a penas suspensas, de multa ou dispensados.

De salientar que na maior parte dos casos, os arguidos já tinham reembolsado o Estado. Alguns fizeram-no depois, já que era condição para a suspensão das respetivas penas.