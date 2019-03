"Em momento algum Cássio disse que o havia aliciado", reage César Boaventura

Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O empresário de futebolistas César Boaventura reagiu esta quarta-feira à polémica de aliciamento a um jogador do Rio Ave, afirmando que Cássio nunca disse ter sido aliciado para facilitar num jogo com o Benfica, na época 2015/2016.

Leia o comunicado na íntegra:

"Na sequência de informações difundidas pelo Expresso e replicada por alguns outros órgãos de comunicação social e de Media, de que o jogador Cássio havia dito ter sido aliciado por mim próprio para facilitar num jogo da época 2015/2016 entre o Rio Ave e o Sport Lisboa e Benfica, tomei agora conhecimento, pelo próprio Expresso, que em momento algum, o aludido jogador disse, seja ao jornalista envolvido, seja a qualquer outra pessoa, que eu o havia aliciado, seja para o que fosse. Desse modo, importa que seja reposta a verdade, retratando-se de imediato, na certeza de que irei agir judicialmente contra quem atente contra o meu bom nome e imagem, não repondo a verdade".

O JN avançou na edição desta quarta-feira que a juíza do Tribunal de Famalicão titular do processo de insolvência pessoal de César Boaventura exige saber o paradeiro deste empresário de futebolistas. Concedeu à administradora judicial um prazo de 15 dias para obter informações sobre os reais e atuais rendimentos do insolvente, a fim de reverterem em benefício dos credores.