Emigrante detido por espancar homem até à morte

A Polícia Judiciária de Vila Real deteve, esta sexta-feira, um empreiteiro, emigrante em França, de 31 anos, que espancou um homem até à morte, no final de julho, à porta de um restaurante de S. João da Pesqueira. O suspeito que andou em fuga foi preso na cidade do Porto.

"O arguido, por motivo fútil, agrediu violentamente a vítima, um homem com 50 anos de idade, com murros e pontapés, provocando-lhe ferimentos que lhe determinaram a morte", adianta a PJ em comunicado.

Depois do espancamento, o arguido colocou-se em fuga para o estrangeiro, mas acabou por ser detido esta sexta-feira na cidade do Porto. A localização do indivíduo teve a colaboração da Polícia francesa.

Vai ser levado a tribunal para aplicação das medidas de coação.